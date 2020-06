Premier League, il City passeggia sull'Arsenal. Grande paura per il giovane Garcia

Riparte la Premier e riparte fortissimo anche il Manchester City, che dopo una mezzoretta di rodaggio prende le misure all'Arsenal, asfaltato grazie alle reti di Sterling e De Bruyne su calcio di rigore: in entrambi i casi evidente colpevolezza di David Luiz, che si fa anche cacciare causando il rigore calciato dal belga. Tutto facile, tutto bello per la squadra di Guardiola, che dopo il bis si limita ad amministrare. Non bello invece quanto accaduto a Eric Garcia, difensore classe 2001 del Manchester City. Lo spagnolo è stato travolto in uscita da Ederson ed è ricaduto male dopo lo scontro di gioco con il compagno di squadra. Il direttore di gara ha interrotto il match per circa sette minuti, per permettere allo staff medico di soccorrere il calciatore uscito successivamente in barella. Una volta ripreso il gioco è arrivato anche il tris dei padroni di casa, firmato dal giovane Foden, mentre non c'è stata gloria per Aguero, anch'egli subentrato.