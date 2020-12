Premier League, il Crystal Palace ferma il Tottenham sull'1-1: occasione Liverpool

In Premier League si è fermato il Tottenham di José Mourinho che in casa del Crystal Palace non è andato oltre l'1-1. In vantaggio con il gol di Harry Kane dopo 23 minuti dall'inizio della gara, gli Spurs sono stati ripresi nel secondo tempo dalla squadra di Roy Hodgson che all'81' ha trovato il gol del pareggio con Schlupp. Con questo punto il Tottenham sale a 25 punti in vetta alla classifica ma il Liverpool, in campo contro il Fulham tra poco avrà una grande occasione per il sorpasso. Il Crystal Palace invece sale a 17 punti.