Premier League, il Crystal Palace vince 2-0 contro il Bournemouth: gli highlights del match

Quattro vittorie nelle ultime quattro. Il Crystal Palace cala il poker contro il Bournemouth e scavalca l'Arsenal, piazzandosi in nona posizione. Ora la zona Europa League non è più in miraggio per i londinesi, anche se non sarà semplice affrontare il Liverpool nel prossimo turno. Nella sfida col Bournemouth succede tutto nel primo tempo: al 12' Milivojevic sblocca al match, al 23' Ayew trova la rete del definitivo 2-0. Brutto ko per le cherries, che ora devono assolutamente togliersi dalla zona salvezza.