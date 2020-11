Premier League, il governo studia un piano per il ritorno dei tifosi prima di Natale

La Premier League potrebbe ritrovare i tifosi allo stadio per il periodo natalizio. È questa l’indiscrezione lanciata dal The Sun: secondo il noto tabloid, il governo britannico, guidato da Boris Johnson, starebbe valutando la proposta del Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport. Nello specifico, prevederebbe entro Natale il ritorno degli abbonati sugli spalti in quelle zone del Regno Unito che stiano vivendo in misura minore l’impatto della pandemia.