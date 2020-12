Premier League, il Leeds torna a vincere: basta un rigore di Bamford per superare il Burnley

Vittoria interna importantissima per il Leeds di Bielsa, grazie al calcio di rigore siglato da Bamford dopo 5' dall'inizio del match: tre punti conquistati e decima posizione a una sola lunghezza, in attesa del West Ham. Settimo ko stagionale per il Burnley, a un punto di distanza dalla zona retrocessione. La sfida con lo Sheffield United sarà un vero e proprio spareggio salvezza. La giornata di Premier prosegue con la sfida tra West Ham e Brighton in programma alle ore 15.15.