Premier League, il Liverpool sbatte su Darlow: solo 0-0 contro il Newcastle

vedi letture

Terzo pareggio di fila per il Liverpool di Jurgen Kloop che non riesce ad andare oltre lo 0-0 sul campo del Newcastle nonostante tante occasioni da gol create e sprecate. Un pareggio che permette al Liverpool di allungare a +3 sul Manchester United che però dopodomani contro l'Aston Villa potrebbe raggiungerlo al primo posto.

Nel primo tempo i padroni di casa se la giocano alla pari con i Reds sfiorando anche il gol in due occasioni con Wilson, nella seconda è decisivo Fabinho in chiusura, prima che la squadra ospite reagisca con Salah e Firmino che sbattono su un ottimo Darlow. Nella ripresa è il Liverpool a fare la partita con il suo tridente che prova in ogni modo a far male: Manè al 54° non è preciso con un colpo di testa che finisce sull'esterno della rete, al 66° invece e Salah ad andare vicino al gol calciando di poco fuori, mentre due minuti dopo Firmino non riesce ad approfittare dell'uscita a vuoto di Darlow per sbloccare la gara di testa. La risposta del Newcastle è tutta in un colpo di testa di Clark che impegna Alisson alla parata, mentre nel finale sono Schar, anticipo decisivo su Manè, e ancora Darlow, miracolo su colpo di testa di Firmino, a tenere in piedi i bianconeri.