Premier League, il Man United vince ancora in trasferta: West Ham battuto 3-1 in rimonta

vedi letture

Continua a vincere in trasferta in campionato il Manchester United che ha trionfato per 3-1 in rimonta in casa del West Ham. La squadra di Moyes è passata in vantaggio al 38' con Soucek ma nella ripresa i Red Devils hanno dato vita ad una delle loro rimonte e prima hanno trovato il pari con Pogba al 65' e tre minuti dopo Greenwood ha firmato la rimonta. Nel finale si è unito anche alla festa Marcus Rashford, a segno con la terza rete. Con questo successo lo United trova la quarta vittoria di fila in Premier League e sale a 19 punti alla pari del Chelsea terzo e con una gara ancora da recuperare, mentre il West Ham resta a quota 17.