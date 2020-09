Premier League, il Manchester City comincia con un 3-1 ai Wolves. Vince pure l'Aston Villa

In archivio anche le due partite del lunedì di Premier League in programma oggi. Prima è stata la volta dell'Aston Villa, che alle 19 ha battuto di misura lo Sheffield United, rimasto in dieci già al 12' per il rosso ad Egan e con un rigore sbagliato da Lundstram al 34', grazie al gol di Konsa ad inizio ripresa. Ma soprattutto, alle 21.15, era tempo del debutto stagionale per il Manchester City: la squadra di Pep Guardiola si è imposta in casa del Wolverhampton con un tris che regala subito i primi tre punti ai Citizens.

Aston Villa - Sheffield United 1-0

63' Konsa

Wolverhampton - Manchester City 1-3

20' rig. De Bruyne (M); 32' Foden (M); 78' Jimenez (W); 95' Jesus (M)