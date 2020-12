Premier League, il Manchester City piega il Newcastle. Sorride Ancelotti: Sheffield battuto 1-0

vedi letture

Vittoria del Manchester City in una sfida valida per la 15esima giornata di Premier League. La squadra di Guardiola ha piegato il Newcastle con un gol per tempo: nella prima frazione ha segnato Gundogan, nella ripresa ha chiuso i giochi Ferran Torres. Sorride anche l'Everton di Carlo Ancelotti: con una rete di Sigurdsson a dieci minuti dalla fine, i toffees hanno battuto lo Sheffield sempre più ultimo in classifica.

Con questa vittoria l'Everton sale al secondo posto in classifica, mentre il City è quinto a -1 dallo United.