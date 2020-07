Premier League, il prossimo campionato potrebbe iniziare più tardi per City, United e Wolves

La prossima stagione di Premier League dovrebbe iniziare il prossimo 12 settembre. Tuttavia, secondo quanto riporta il Telegraph, il campionato potrebbe iniziare con qualche giorno di ritardo per Manchester City, Manchester United e Wolverhampton per concedere loro qualche giorno di riposo in più nel caso in cui dovessero arrivare alle semifinali e alle finali europee. Il Manchester City è impegnato in Champions League e se eliminerà il Real Madrid nel ritorno degli ottavi se la vedrà con la vincente di Juventus-Lione ai quarti, mentre Manchester United e Wolverhampton saranno impegnate in Europa League.