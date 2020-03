Premier League, il Tottenham non va oltre l'1-1 in casa del Burnley

Dopo due sconfitte di fila (tre, contando anche quella col Lipsia in Champions League), il Tottenham torna a fare punti in Premier League. Uno solo, sul campo del Burnley, in un match terminato 1-1 e che s'era messo male per gli uomini di Mourinho. Prima il vantaggio della squadra di casa con Wood, il pareggio in apertura di ripresa con Alli da calcio di rigore. E il risultato tiene fino alla fine.

IL PROGRAMMA DEL 29° TURNO:

LIVERPOOL-BOURNEMOUTH 2-1 - 9' Wilson (B), 25' Salah (L), 33' Mané (L)

ARSENAL-WEST HAM 1-0 - 78' Lacazette

CRYSTAL PALACE-WATFORD 1-0 - 28' Ayew

SHEFFIELD UNITED-NORWICH 1-0 - 36' Sharp

SOUTHAMPTON-NEWCASTLE 0-1 - 79' Saint-Maximin

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON 0-0

BURNLEY-TOTTENHAM 1-1

Domani

CHELSEA-EVERTON ore 15

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY ore 17.30

Lunedì

LEICESTER-ASTON VILLA ore 21