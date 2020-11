Premier League, il Wolverhampton espugna l'Emirates: Arsenal giù in classifica

Sconfitta per l’Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners sono stati infatti sconfitti in casa per 2-1 dal Wolverhampton. Ospiti avanti con Neto al 27’, poi è arrivato il pareggio dei padroni di casa firmato da Gabriel, ma in avvio di ripresa i Wolves sono ripassati in vantaggio con la rete di Podence. Con questo risultato gli ospiti salgono al sesto posto in classifica con 17 punti, staccando proprio i Gunners che restano a 13 perdendo contatto con la zona coppe.