Premier League in campi neutri? Le piccole non ci stanno: "Se è così, stop alle retrocessioni"

Nei giorni scorsi le 20 società di Premier League hanno accettato di giocare, nell’eventualità di una ripartenza del campionato, le ultime gare della stagione a porte chiuse. Negli ultimi giorni a questa necessità si è aggiunta quella di scegliere 8-10 stadi neutrali per giocare tutti gli incontri, una ulteriore richiesta che sta trovando non pochi oppositori fra i club che lottano per non retrocedere. Le società contrarie, secondo il Mail, sarebbero 6-7 e verosimilmente questo tema sarà argomento di forti discussioni nella prossima riunione. Le società in questione, spiega la BBC, per giocare a porte chiuse e in stadi diversi da quelli di casa chiedono che vengano annullate le retrocessioni almeno per questa stagione. Le promozioni dalla Championship, invece, potrebbero restare intatte col prossimo campionato che sarebbe così composto da 22 o 23 squadre.

Per spiegare meglio le tesi delle società coinvolte, vengono proposte la parole in merito di Paul Barber, amministratore delegato del Brighton: “Il club apprezza il fatto di giocare a porte chiuse, è un compromesso necessario per giocare le restanti partite. Ma in punto così cruciale della stagione giocare in stadi neutrali, dal nostro punto di vista, potrebbe potenzialmente avere effetti materiali sull’integrità della competizione”.