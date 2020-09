Premier League, interrotto l'accordo con la TV di Suning: non pagati 180 milioni

La Premier League termina in via immediata il contratto con PPTV, l'emittente televisiva cinese di Suning. Il campionato inglese lo rende noto con un comunicato ufficiale, annunciando di aver risolto i suoi accordi con il licenziatario per i diritti in Cina, concludendo così un contratto valido fino al 2022 da quasi 500 milioni di sterline. La motivazione è da trovarsi nella rata da 160 milioni di sterline (quasi 180 milioni di euro) che nel mese di marzo, nel momento di maggior preoccupazione per le ripercussioni della pandemia, PPTV ha deciso di non pagare.