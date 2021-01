Premier League, Kane non basta al Tottenham: il Fulham impone l'1-1 a José Mourinho

Pareggio che non serve a nessuno quello fra Tottenham e Fulham. La squadra di José Mourinho sale a quota 30 punti fallendo l’aggancio al quarto posto rappresentato da Leicester ed Everton. Dall’altra parte la squadra di Parker rimane invischiata nella lotta per non retrocedere in Championship. Gli Spurs hanno sbloccato il punteggio con Kane al 25’ del primo tempo ma alla mezzora della ripresa è arrivato il pareggio di Cavaleiro.