Premier League, l'Arsenal non sa più a segnare: al 45' è 0-0 col Brighton

Finisce 0-0 il primo tempo tra Brighton e Arsenal, con i Gunners ancora incapaci di segnare dopo il 3-0 subito contro il Manchester City. Pochissime emozioni all'Amex Stadium, l'unica vera opportunità è capitata ad Alexandre Lacazette: il francese ci ha provato di testa da pochi passi, ottimi i riflessi da parte di Ryan. Al 40' Leno è uscito in barella per via di un infortunio. Ancora nessun gol, tutto rimandato al secondo tempo: serve una reazione per poter sperare ancora nella qualificazione Champions League.