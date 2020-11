Premier League, l'Everton torna a vincere. Doppietta di Calvert-Lewin nel 2-3 al Fulham

Importante colpo esterno dell'Everton, che torna così al successo in Premier League dopo tre sconfitte consecutive. Successo col risultato finale di 2-3 in casa del Fulham per la squadra di Ancelotti, con un Calvert-Lewin sugli scudi e protagonista grazie a una doppietta. La squadra londinese, che ha mancato anche un calcio di rigore con Cavaleiro al 65' prima di accorciare le distanze, rimane ancora in zona salvezza, quartultima, ma fin qui ha raccolto solamente 4 punti.

Fulham - Everton 2-3

1' e 29' Calvert-Lewin (E); 15' Reid (F); 35' Doucoure (E); 70' Loftus-Cheek (F)