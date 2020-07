Premier League, la classifica aggiornata: Arsenal al decimo posto, Watford nella zona rossa

Clamorosa sconfitta per l'Arsenal, che perde 1-0 sul campo dell'Aston Villa e finisce al decimo posto in classifica. Questa la graduatoria aggiornata di Premier League, in attesa delle ultime due gare valide per il 37° turno:

Liverpool 93*

Manchester City 78

Chelsea 63*

Leicester 62

Manchester United 62*

Wolverhampton 59

Tottenham 58

Sheffield United 54

Burnley 54

Arsenal 53

Everton 49

Southampton 49

Newcastle 44

Crystal Palace 42

Brighton 38

West Ham 37*

Aston Villa 34

Watford 34

Bournemouth 31

Norwich 21

* Una partita in meno