Premier League, la classifica aggiornata: il Liverpool si ferma e lascia il Leicester al 1° posto

Dopo il big match tra Manchester City e Liverpool non cambia di molto la classifica di Premier League che vede ancora il Leicester al primo posto dopo la vittoria per 1-0 conquistata contro il Wolverhampton. Segue il Tottenham che nel finale ha battuto di misura il WBA e il Liverpool che non è andato oltre l'1-1 in casa del Manchester City.

PREMIER LEAGUE - 8° TURNO

Brighton-Burnley 0-0

Southampton-Newcastle 2-0

Everton-Man United 1-3

Crystal Palace-Leeds United 4-1

Chelsea-Sheffield Utd 4-1

West Ham-Fulham 1-0

WBA-Tottenham 0-1

Leicester-Wolves 1-0

Man City-Liverpool 1-1

20.15 Arsenal-Aston Villa

CLASSIFICA: Leicester 18, Tottenham 17, Liverpool 17, Southampton 16, Chelsea 15, Everton 13, Crystal Palace 13, Wolves 13, Aston Villa 12, Arsenal 12, Man City 12, West Ham 11, Newcastle 11, Man United 10, Leeds 10, Brighton 6, Fulham 4, West Brom 3, Burnley 2, Sheffield Utd 1.