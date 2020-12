Premier League, la classifica aggiornata: Klopp batte Mou ed è primo. Southampton 3°

Il turno infrasettimanale di Premier League premia il Liverpool che ha battuto 2-1 il Tottenham volando in vetta alla classifica. Grazie alla rete di Firmino arrivata al 90' Klopp ha avuto la meglio su Mourinho e ora ha tre punti di vantaggio. Non sa più vincere l'Arsenal, fermato sull'1-1 dal Southampton che è addirittura terzo, mentre fa un balzo in avanti l'Everton di Ancelotti che ha vinto 2-0 in casa del Leicester. Domani chiuderà la giornata il Manchester United che sarà ospite dello Sheffield e deve vincere se vuole approfittare delle sconfitte di Leicester e Chelsea e del pareggio del City di Guardiola.

PREMIER LEAGUE - TURNO 13

Wolves-Chelsea 2-1

Man City-West Brom 1-1

Arsenal-Southampton 1-1

Leicester-Everton 0-2

Leeds Utd-Newastle 5-2

Fulham-Brighton 0-0

Liverpool-Tottenham 2-1

West Ham-Crystal Palace 1-1

Giovedì 17 dicembre

19.00 Aston Villa-Burnley

21.00 Sheffield Utd-Manchester United

CLASSIFICA: Liverpool 28, Tottenham 25, Southampton 24, Leicester 24, Everton 23, Chelsea 22, West Ham 21, Man City 20*, Man United 20**, Wolves 20, Aston Villa 18***, Crystal Palace 18, Leeds 17, Newcastle 17*, Arsenal 14, Brighton 11, Fulham 9, Burnley 9**, WBA 7, Sheffield 1*.

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno