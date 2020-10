Premier League, la classifica aggiornata: Liverpool solo in vetta in attesa dell'Everton

vedi letture

Dopo il sabato di Premier League, cambia la classifica con il Liverpool solo in vetta grazie al successo in rimonta per 2-1 conquistato sul West Ham. L'Everton di Ancelotti però, impegnato domani a Newcastle, potrebbe raggiungerlo in caso di vittoria. Sale al quarto posto invece il Chelsea dopo il tris rifilato al Burnley.

PREMIER LEAGUE

Venerdì

Wolverhampton-Crystal Palace 2-0

Sabato

Sheffield Utd-Man City 0-1

Burnley-Chelsea 0-3

Liverpool-West Ham 2-1

Domenica

13.00 Aston Villa-Southampton

15.00 Newcastle-Everton

17.30 Man United-Arsenal

20.15 Tottenham-Brighton

Lunedì

18.30 Fulham-West Brom-

21.00 Leeds United-Leicester City



CLASSIFICA: Liverpool 16, Everton 13*, Woolves 13, Chelsea 12, Aston Villa 12**, Leicester 11*, Tottenham 11*, Man City 11*, Leed Utd 10*, Southampton 10*, Crystal Palace 10, Arsenal 9*, West Ham 8, Newcastle 8*, Man United 7**, Brighton 5*, West Brom 3*, Sheffield Utd 1, Fulham 1*, Burnley 1*.

*una gara in meno

**due gare in meno