Premier League, la sfida di questa sera fra Tottenham e Fulham destinata al rinvio

Manca ancora l'ufficialità ma Tottenham-Fulham, in programma questa sera alle 19, sembra destinata al rinvio. Questo a seguito dell'epidemia di Covid-19 che ha colpito la parte occidentale di Londra. La partita ricordiamo era già in bilico a seguito del numero di positivi tra i giocatori e i membri dello staff dei cottagers. Ricordiamo che nella giornata di lunedì non si è disputata sempre per problemi legati al Covid-19 la partita fra Everton e Manchester City.