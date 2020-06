Premier League, le formazioni ufficiali di Manchester City-Arsenal: Aguero dalla panchina

Attraverso i rispettivi siti ufficiali Manchester City e Arsenal hanno pubblicato le formazioni ufficiali per la sfida di stasera, big match con cui la Premier torna in campo. Tante le sorprese tra i ventidue in campo, spicca l'assenza di Aguero, che va in panchina tra i celesti:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson, Walker, E Garcia, Laporte, Mendy, Gundogan, De Bruyne, Silva (C), Mahrez, Sterling, Jesus.

A disposizione: Carson, Aguero, Zinchenko, Rodrigo, Sane, Bernardo, Fernandinho, Otamendi, Foden.

Allenatore: Guardiola.

ARSENAL (4-3-3): Leno; Bellerin, Mustafi, Mari, Tierney; Xhaka, Guendouzi, Willock; Aubameyang, Nketiah, Saka.

A disposizione: Martinez, Luiz, Kolasinac, Maitland-Niles, Ceballos, Nelson, Pepé, Martinelli, Lacazette.

Allenatore: Arteta.