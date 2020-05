Premier League, le gare decisive del Liverpool potrebbero essere giocate su campo neutro

vedi letture

La questione campi neutri in Premier League sembra non essere del tutto accantonata, nonostante la direzione è quella di permettere alle squadre di giocare le gare casalinghe nel proprio stadio. Secondo quanto appreso dal Daily Mail la Polizia ha sollevato preoccupazioni circa un esiguo numero di partite che potrebbero fungere da calamita ad assembramenti. In particolar modo le partite del Liverpool, prossimo a laurearsi campione d'Inghilterra e con un derby da giocare. Proprio per questione di ordine pubblico è possibile che queste sfide delicate possano essere disputate su campo neutro. Allo stato attuale delle cose la squadra di Jurgen Klopp ha 25 punti in più sul Manchester City, che deve recuperare una partita.

Anche se la squadra di Pep Guardiola vincesse le 10 partite rimanenti, al Liverpool basteranno 6 punti per essere campione: questo significa che senza dover fare troppi conti il titolo potrebbe arrivare contro il Crystal Palace, nella seconda partita dopo il ritorno in campo. In caso il City dovesse perdere contro l'Arsenal il 17 giugno, al Liverpool basterà vincere il derby con l'Everton per essere campione senza dover fare calcoli.