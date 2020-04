Premier League, le televisioni valutano l'opzione "rumore del pubblico" per le partite

Proposta dei broadcasters in Inghilterra per la ripresa della Premier League. Un espediente per cercare di tamponare quanto possibile all'assenza del pubblico. Secondo quanto riportato dal Daily Mail le emittenti Sky Sports e BT Sport sono pronti a mettere a disposizione dello spettatore l'opzione "crowd noise" ossia l'effetto pubblico. Numerosi club di Premier League stanno inoltre valutando l'idea di riprodurre il rumore della folla dagli altoparlanti dello stadio durante le partite, in modo da poter in qualche modo "stimolare" i calciatori. Questo, però, potrà eventualmente avvenire previa autorizzazione della Premier League.