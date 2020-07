Premier League, lo Sheffield United travolge il Chelsea 3-0 e continua a sognare l'Europa

Altro capolavoro dello Sheffield United che ha travolto anche il Chelsea per 3-0. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 19' con McGoldrick e al 33' hanno raddoppiato con McBurnie mettendo in grande difficoltà i Blues che anche nella ripresa non sono riusciti a trovare la reazione giusta. Così al 77' ancora McGoldrick ha trovato la doppietta personale e il tris per lo Sheffield che sale così a 54 punti, a -5 dal quarto posto e continua a segnare un posto in Europa. Male il Chelsea che resta a quota 60 ma ora rischia di perdere il terzo posto.