Premier League, lunedì decisivo per il 'Project Restart'. Gare a campo neutro contestate

Cresce la rivolta dei club in merito alla possibilità di giocare in campo neutro. Ci sono ancora 92 partite da giocare e nel 'Project Restart' c'è la proposta di completare il torneo a porte chiuse in campo neutro. È necessario che 14 club su 20 siano in favore affinché il piano venga approvato. Votazione che dovrebbe avvenire lunedì prossimo e se vi saranno almeno 7 voti contrari sarà necessario valutare altre ipotesi. Secondo indiscrezioni del giornale ci sarebbero almeno 8 squadre contrarie al proseguire a porte chiuse e quasi tutte sono squadre di fondo classifica. Lo riporta il Sun.