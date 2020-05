Premier League, Mariappa tra i positivi: "Non capisco come ho contratto il Covid-19"

vedi letture

Tra i sei giocatori del campionato inglese risultati positivi al Covid-19 (in 3 diversi club) c'è anche il difensore del Watford, Adrian Mariappa. Il giocatore, ai microfoni del Daily Telegraph, dichiarato di essere molto sorpreso, perché ha rispettato rigorosamente le linee guida del governo sul distanziamento sociale: "Da quando ho saputo di essere positivo, martedì scorso, sto cercando di capire come sia stato possibile. È stata una grande sorpresa, perché non ho davvero mai lasciato la mia casa, tranne per un piccolo allenamento e una passeggiata con i bambini. Il mio stile di vita è molto tranquillo, quindi non so davvero come lo abbia preso. Ho lavorato tanto e mi sento in forma, ho seguito il programma di allenamento e non mi sentivo senza fiato, malato o altro".