Premier League, Mourinho raggiunge quota 200 vittorie. E sono 600 in carriera

vedi letture

Traguardo storico raggiunto da José Mourinho. Con la vittoria ottenuta dal suo Tottenham sull'Everton, il manager portoghese raggiunge la quota dei 200 successi in Premier League in 326 partite e dei 600 in carriera in 935 incontri. Solo Sir Alex Ferguson aveva fatto meglio in Inghilterra, raggiungendo le 200 affermazioni in 322 sfide. Anche Wenger (476), Redknapp (236) e Moyes (207) sono riusciti in una simile impresa.