Premier League, niente record di punti per il Liverpool: l'Arsenal vince 2-1, gli highlights

Niente record di punti per il Liverpool, fermato dall'Arsenal di Mikel Arteta. Nel match con i gunners arriva la terza sconfitta stagionale per i reds, ko indolore ai fini della classifica ma che non permette alla compagine di Klopp di raggiungere il record. In gol Mane al 20', Lacazette e Nelson rispondono al termine del primo tempo decidendo la sfida. Sabato i londinesi saranno impegnati nelle semifinali di Fa Cup.