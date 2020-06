Premier League, normative sicurezza: gli impianti più vecchi sono a rischio

vedi letture

È corsa contro il tempo per i club di Premier League che devono garantire che i propri stadi rispettino le nuove normative sulla biosicurezza. Stadi come Goodison Park (Everton), Turf Moor (Burnley), Vicarage Road (Watford) e Selhurst Park (Crystal Palace) potrebbero avere problemi a rispettare le normative e potrebbero richiedere più tempo per permettere di soddisfare i criteri. C'è necessità di mantenere il distanziamento sociale e di garantire che le aree siano sterili. E gli impianti più vecchi, nei quali gli spazi sono più ristretti, rischiano di essere tagliati fuori. Alle squadre potrebbe essere chiesto di entrare separatamente nel campo di gioco per ridurre al minimo il rischio.