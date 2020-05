Premier League, oggi giornata chiave: i club chiamati a votare per il "Project Restart"

Giornata importante per il calcio inglese, quella di oggi. Si deciderà quando la Premier League partirà, se partirà. I 20 rappresentanti dei club di Premier League sono chiamati al voto per far passare il "Project Restart". In queste settimane sono stati sollevati numerosi dubbi sul protocollo, con i giocatori perplessi circa i rischi a cui vanno incontro. Danny Rose, se pur con termini molto coloriti, e Raheem Sterling hanno manifestato già la loro preoccupazione ma anche gli allenatori credono che sia molto complicato ritornare a giocare il 12 giugno, evidenziando come ci sia poco tempo per prepararsi. I giocatori potrebbero tornare domani ad allenarsi in gruppo seguendo tuttavia i protocolli di sicurezza.

Non solo, fra i temi che scottano quello delle partite su campi neutri: diversi club sono contrari a questa soluzione poiché andrebbe a falsare il torneo, togliendo di fatto il fattore campo. Per questo motivo diverse società di bassa classifica chiedono che le retrocessioni vengano annullate. In merito alla questione campi neutri va detto che giovedì scorso vi è stato un incontro fra gli esponenti della Premier League, del Governo e della Polizia per valutare di far giocare le squadre nei rispettivi impianti.

Il tempo intanto corre veloce: la UEFA entro il 25 maggio vuole un piano dettagliato sulla ripresa dei tornei nazionali, per organizzare di conseguenza il calendario europeo. Saranno sufficienti oggi 14 voti su 20 favorevoli affinché il "Project Restart" sia approvato.