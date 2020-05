Premier League, oggi meeting fra i club per parlare dei protocolli di sicurezza. Dubbi al Brighton

Oggi i 20 club di Premier League si riuniranno in videoconferenza per discutere di alcuni aspetti del "Project Restart". Anzitutto i protocolli di sicurezza per ritornare ad allenarsi e che devono essere ancora approvati. Il nuovo caso fatto registrare al Brighton pone una domanda legittima: cosa fare in questi casi? Isolare la squadra o solamente il giocatore in questione, permettendo al resto del gruppo di allenarsi? Intervenuto al Times, il CEO del club, Paul Barber ha dichiarato: "Se tu perdi un importante giocatore a causa del coronavirus è un conto, ma cosa succede se accadesse a diversi giocatori?". Si discuterà sulla fattibilità di ripartire il 12 giugno. Non è all'ordine del giorno il discorso delle partite su campo neutro. Di questo i club voteranno fra sette giorni. Ricordiamo che saranno sufficienti 14 voti a favore per fare passare la proposta.