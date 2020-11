Premier League, poker del Chelsea allo Sheffield: i Blues vincono in rimonta

Terza vittoria di fila tra campionato e Champions per il Chelsea che ha battuto 4-1 lo Sheffield United in rimonta. Dopo appena nove minuti infatti gli ospiti sono passati in vantaggio con McGoldrick ma in pochi minuti i Blues hanno ribaltato la situazione grazie ai gol di Ab4raham e Chillwell. Nella ripresa poi si sono uniti alla festa anche Thiago Silva e Timo Werner e con questo successo il Chelsea sale a 15 punti al terzo posto e lascia lo Sheffield ancora all'ultimo posto a quota 1.