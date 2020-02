Premier League, prima sconfitta in campionato per il Liverpool: il Watford dilaga 3-0

Prima sconfitta in campionato del Liverpool, che dopo ben 26 vittorie e un pareggio esce battuto per 3-0 dal campo del Watford. A decidere la sfida valida per il 28° turno di Premier League sono state la doppietta di Sarr (54' e 60') e la rete di Deeney al 72'. I Reds, in ogni caso, restano saldamente al comando della classifica con ben 79 punti (+22 sul Manchester City secondo), mentre gli Hornets con questo successo sono provvisoriamente fuori dalla zona retrocessione con 27 lunghezze e il diciassettesimo posto in graduatoria.

Il programma completo del 28° turno di Premier:

Venerdì

21:00 Norwich-Leicester 1-0

Sabato

13:30 Brighton - Crystal Palace 0-1

16:00 Bournemouth - Chelsea 2-2

16:00 Newcastle - Burnley 0-0

16:00 West Ham - Southampton 3-1

18:30 Watford - Liverpool 3-0

Rinviata Aston Villa - Sheffield Utd

Domenica

15:00 Everton - Manchester Utd

15:00 Tottenham - Wolves

Rinviata Manchester City - Arsenal