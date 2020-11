Premier League, prima vittoria stagionale per il West Brom: 1-0 allo Sheffield

Vittoria di misura per il West Bromwich nel match giocato oggi contro lo Sheffield United, valido per la decima giornata della Premier League. Decisivo il gol realizzato da Gallagher al 13’. Si tratta del primo successo stagionale per i padroni di casa che si portano così a quota 6 punti, al momento fuori dalla zona rossa. Lo Sheffield resta invece ultimo con appena un punto conquistato in dieci gare.