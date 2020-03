Premier League, quando il Liverpool diventerà campione? Ecco gli scenari

La sconfitta del Manchester City nel derby contro lo United avvicina notevolmente il Liverpool al titolo, che può arrivare con un anticipo record. A oggi i reds hanno 25 punti di vantaggio con una partita in più dei citizens, che devono recuperare comunque una partita. La squadra di Klopp ha nove partite da giocare. Quando potrà laurearsi campione d'Inghilterra?

Anche se il Manchester City vincesse le 10 partite rimanenti, al Liverpool basteranno 6 punti per essere campione: questo significa che senza dover fare troppi conti il titolo potrebbe arrivare sabato 21 marzo ad Anfield contro il Crystal Palace.

Le altre ipotesi vedono un Liverpool che potrebbe essere campione anche prima. Il Manchester City giocherà mercoledì il recupero del 28° turno contro l'Arsenal all'Etihad. E sabato sempre in casa contro il Burnley. In caso di doppio ko, la squadra di Jurgen Klopp sarebbe aritmeticamente campione senza dover nemmeno scendere in campo. In caso la squadra di Guardiola dovesse perdere anche solo una delle due partite, il Liverpool potrebbe vincere la Premier battendo i rivali dell'Everton a Goodison Park il 16 marzo.

Il record di velocità nella conquista di una Premier League appartiene al Manchester United, capace di ottenere l'aritmetica certezza il 14 aprile 2001. Per la cronaca, quella squadra vinse il campionato con cinque giornate d'anticipo, tante quante il Manchester City 2017/18 che ottenne l'aritmetica il 15 aprile 2018. Il Liverpool sta per diventare la prima squadra d'Inghilterra a vincere il campionato con almeno sei giornate d'anticipo. E con nove partite ancora da giocare le probabilità sono altissime.