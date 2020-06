Premier League, quanti prestiti: il Tottenham chiede 175 milioni, lo United 140

La pandemia da Covid-19 pesa a livello economico sulle sorti del calcio, a livello planetario. In Inghilterra, nello specifico, crea una vera e propria spaccatura tra la Premier League e le serie minori. Ne scrive il Sun: giovedì scorso, le 20 società del massimo campionato hanno discusso eventuali ulteriori sostegni (dopo i 125 milioni di sterline offerti ad aprile), ma molti ritengono di aver fatto già abbastanza, nonostante le richieste della FA e del Governo britannico. Anche perché hanno (quasi) tutti le loro belle gatte da pelare.

Quanti prestiti. Sempre il tabloid evidenzia come molte big siano dovute ricorrere a prestiti di una certa entità: il Tottenham, nello specifico, ne avrebbe chiesto uno da 175 milioni di sterline alla Bank of England, mentre il Manchester United si sarebbe rivolto alla Bank of America per un mutuo da 140 milioni. E almeno altri club di Premier starebbero valutando di richiedere prestiti a lunga scadenza. Una nuova riunione, per discutere proprio di questi argomenti economici, è in programma prima del riavvio della stagione, previsto il 17 giugno.