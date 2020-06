Premier League, questione diritti TV. L'ex presidente FA: "Si finirà in tribunale"

vedi letture

Greg Dyke, ex presidente della FA, si esprime circa la querelle dei diritti TV in Premier League: "Ho negoziato per conto dei club e ho negoziato per conto dei broadcaster e si può capire perché entrambi pensino di avere ragione. Sarà interessante vedere quel che succederà, credo che finirà in tribunale. E proprio il tribunale deciderà cosa sia legale e cosa non lo sia."