Premier League, rimandata la decisione sulle date del calciomercato

vedi letture

La Premier League ancora non ha deciso le date del prossimo calciomercato nonostante oggi i club ne abbiano discusso per circa due ore. La decisione potrebbe arrivare all'inizio del prossimo mese con la Premier che ancora non ha dichiarato se intende iniziare le trattative prima della fine dell'attuale stagione, che terminerà il prossimo 26 luglio e neanche come intende comportarsi con la data finale indicata dall'UEFA per il 5 ottobre.