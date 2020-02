Premier League, seconda vittoria di fila per il Crystal Palace: altro 1-0 sul campo del Brighton

Una rete di Jordan Ayew regala la seconda vittoria consecutiva (ed entrambe per 1-0) al Crystal Palace. Dopo aver battuto in casa il Newcastle, ecco un altro successo di misura sul campo del Brighton. A venti minuti dalla fine la rete decisiva di Ayew che proietta i ragazzi di Hodgson all'undicesimo posto in classifica, a quota 36 punti come l'Everton. Il Brighton, che non vince da una vita, inizia a stazionare in una zona pericolosa della graduatoria.

Il programma completo del 28° turno di Premier:

Venerdì

21:00 Norwich-Leicester 1-0

Sabato

13:30 Brighton - Crystal Palace 0-1

16:00 Bournemouth - Chelsea

16:00 Newcastle - Burnley

16:00 West Ham - Southampton

18:30 Watford - Liverpool

Rinviata Aston Villa - Sheffield Utd