Premier League, settimana cruciale per gli allenamenti e la ripresa del campionato

Non solo per la Serie A, sarà una settimana importante anche per la Premier League. Come spiega Sky Sports, infatti saranno giorni importanti per decidere se i giocatori potranno tornare agli allenamenti di squadra e per evidenziare le date dell'eventuale ripresa del campionato inglese e ci sarà un'assemblea mercoledì in cui tutti i club voteranno a riguardo.