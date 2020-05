Premier League, sì alla ripartenza. Ma i club ribelli possono far saltare il "Project Restart"

Secondo quanto riportato dal Telegraph sarebbero addirittura otto i club contrari al "Project Restart" della Premier League: si tratterebbe di un problema non da poco, nonostante il via libera del Governo a partire dal 1° giugno, di aprire alle competizioni sportive. I dubbi principali restano quelli relativi al rischio contagio, sollevati da giocatori e medici, oltre alle partite da giocare in campo neutro che condizionerebbero troppo la regolarità del campionato. Sono note le opposizioni di Brighton, Aston Villa e Watford. Non sono noti gli altri cinque club. Se così fosse il progetto sarebbe bocciato. Il voto è previsto lunedì prossimo.