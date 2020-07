Premier League, Solskjaer a caccia della Champions: le formazioni di Man United-West Ham

Giornata importantissima in Premier League, dove si disputano le ultime due partite del 37° turno, fondamentali soprattutto nella corsa Champions. Alle 19 scende in campo il Manchester United contro il West Ham (a cui basta un punto per festeggiare la salvezza), mentre stasera si sfideranno Liverpool e Chelsea. Ecco le formazioni della sfida di Old Trafford

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Fosu-Mensah, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Johnson, Diop, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Noble, Fornals; Antonio.