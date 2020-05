Premier League, sprint di 7 settimane per completare la stagione. Deadline il 19 giugno

"Prem's 7up" titola il Sun oggi in edicola. In Premier League si sta lavorando per una sette settimane di calcio se la stagione riprenderà. Programma pertanto esteso, in quanto il piano originale prevedeva una cinque settimane di calcio. Nel calendario è compresa anche la FA Cup. La speranza è quella di ripartire il 12 giugno ma in caso di complicazioni si valuta anche il 19, che è considerata una vera e propria deadline. In caso non si riuscisse a ripartire il rischio di annullamento della stagione è altissimo.