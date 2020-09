Premier League, tre nuovi positivi nei test svolti fra il 31 agosto e il 6 settembre

Nuove positività in Inghilterra. La Premier League con una nota diramata sul sito ufficiale hanno annunciato la presenza di tre nuovi tesserati nei 1605 testati dal 31 agosto al 6 settembre. I giocatori o personali dello staff sono già in isolamento e resteranno in quarantena per i prossimi 10 giorni. Non sono stati svelate né le identità né le squadre di appartenenza.