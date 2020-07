Premier League, tris del Chelsea al Crystal Palace. Watford vittoria in rimonta

Sono terminate le gare delle 19 in Premier League. Il Chelsea ha conquistato tre punti importantissimi superando 3-2 in trasferta il Crystal Palace. Blues avanti con Giroud e Pulisic ma Zaza ha accorciato le distanze. Botta e risposta nella ripresa quando Abraham ha firmato l’allungo per la squadra di Lampard e Benteke sessanta secondi più tardi ha segnato per i padroni di casa Benteke. Nell’altro match il Watford ha conquistato tre punti importanti nella lotta salvezza condannando di fatto alla retrocessione il Norwich. Gialloverdi avanti al quarto minuto con Buendia ma Dawson e Wellbeck hanno firmato la rimonta.