Premier League, trovati due nuovi positivi al Coronavirus in due club diversi dopo i nuovi test

In Premier League sono stati trovati due nuovi casi di Coronavirus. Dal comunicato ufficiale si apprende che dal secondo round di test eseguiti martedì, giovedì e venerdì, su 996 tra giocatori e lo staff dei club del campionato inglesi soltanto in due sono risultati positivi al COVID-19 in due club diversi.

Nel primo round di test della scorsa settimana invece erano stati trovati ben sei positivi su 748 persone analizzate. La Federazione inglese ha comunicato che i diretti interessati sono già stati messi in quarantena e dovranno restare in isolamento per i prossimi sette giorni. I nomi dei due positivi non sono stati resi noti.