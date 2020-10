Premier League, tutte le partite verranno trasmesse in tv nel Regno Unito

vedi letture

La Premier League rende noto che tutti gli incontri del campionato almeno fino a fine ottobre saranno disponibili alla visione in tv in diretta per tutto il Regno Unito. Le partite che inizialmente non dovevano essere diffuse potranno invece essere visibili in modalità pay-per-view tramite le piattaforme BT Sport Box Office e Sky Sports Box Office. Questo per venire incontro a tutti i tifosi del paese, danneggiati dalle restrizioni a seguito delle normative per limitare la diffusione del COVID-19.