Premier League, un anno senza spettatori lo scenario sempre più concreto

I club di Premier League riprendono oggi gli allenamenti dopo che è stato votato all'unanimità il "sì" al protocollo sanitario che permette di allenarsi in puccoli gruppi. Un passo in avanti verso la ripresa della Premier League. Tuttavia, il rischio che si giocherà a porte chiuse per lungo tempo è un dato di fatto. Il consigliere medico della Premier League ha spiegato al Guardian che la situazione sanitaria non cambierà nei prossimi 6-12 mesi e che la gente dovrà rassegnarsi all'idea di rinunciare allo stadio. In merito alla questione, il direttore generale della Premier League, Richard Masters, ha dichiarato: "Dobbiamo essere pronti a tutte le eventualità".